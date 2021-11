James aparece com cabelo azul e Falcao faz questão de comentar

Jogador do Al Rayyan partilhou novo look nas redes sociais.

James Rodríguez, antigo jogador do FC Porto e atualmente ao serviço do Al Rayyan, do Catar, surgiu esta segunda-feira com cabelo pintado de azul, fazendo questão de partilhar o novo look nas redes sociais.

"Atualizando", escreveu o internacional colombiano na legenda da fotografia que publicou.

Tal publicação rapidamente se encheu de comentários, podendo-se destacar o de Radamel Falcao. "Que raio se passou aí?", questionou o também antigo jogador do emblema azul e branco.