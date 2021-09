James ainda é tema de mercado: o possível destino do ex-FC Porto

Internacional colombiano poderá prosseguir a carreira no Catar.

James Rodríguez poderá estar perto de trocar de clube, segundo as últimas informações tornadas públicas esta segunda-feira. De acordo com o jornalista Paul Joyce, do "The Times", o internacional colombiano encontra-se no Catar, onde mantém conversações com um clube, cujo nome não é mencionado, para prosseguir a carreira.

James, 30 anos, tem contrato com o Everton até 2022, mas está fora dos planos de Rafa Benítez, motivo pelo qual não soma qualquer minuto oficial esta temporada.

Antes de rumar a Inglaterra, o jogador passou por FC Porto, Mónaco, Real Madrid e Bayern de Munique, isto no que toca ao futebol europeu.