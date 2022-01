Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Médio vai ocupar o lugar de Danilo Barbosa, que não viu o seu empréstimo renovado

Jailson, antigo jogador do Grémio, pode ser o próximo reforço do Palmeiras de Abel Ferreira. Anderson Barros, diretor do campeão sul-americano, confirmou que a negociação está bem encaminhada.

O jogador, que jogava na China desde 2020, antes de rescindir contrato, ocupará o lugar de Danilo Barbosa, que não viu o seu empréstimo renovado.