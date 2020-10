Jackson e a passagem pelo Atlético: "Não tive qualquer divergência com Simeone"

Internacional colombiano que jogou no Portimonense nas duas últimas épocas admitiu que as coisas no Atlético de Madrid não correram "como gostaria"

O avançado colombiano Jackson Martínez, que nas duas últimas épocas representou o Portimonense, garantiu, ao jornal "As" que não teve problemas com o técnico Diego Simeone quando jogou no Atlético de Madrid, em 2015/16, onde fez três golos em 22 jogos e de onde se transferiu para os chineses do Guangzhou Evergrande. "Não tive qualquer divergência com Simeone. Disse-lhe que queria jogar e que ia responder em campo. Mesmo que as coisas não tenham saído como gostaria", afirmou o internacional colombiano que antes de jogar no Atlético de Madrid esteve três épocas no FC Porto, com registos notáveis: 31 golos em 43 jogos em 2012/13, 29 golos em 51 partidas em 2013/14 e 32 golos em 42 jogos em 2014/15.

Jackson admitiu que "gostaria de ter ficado" no Atlético de Madrid, mas, sublinhou, "existem coisas nos clubes que não controlas". "Enquanto não vir as pessoas implicadas a darem explicações que seja mentira, não vou dar detalhes minuciosos. Não me parece necessário falar sobre isso", considerou o jogador que em setembro de 2018 lançou um álbum de música cristã e que explicou nestas declarações por que razão o fez: "Num momento crítico da minha carreira, quando fiz duas operações, que me obrigaram a ficar dois anos sem competir dediquei-me um pouco mais a escrever e tomei a decisão de lançar um álbum."