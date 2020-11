Jackson recorda craque emprestado ao FC Porto: "Como é possível que não jogue?"

Colombiano desfaz-se em elogios ao médio brasileiro e a Julen Lopetegui.

Jackson Martínez brilhou no FC Porto entre 2012 e 2015, tendo seguido depois para o Atlético de Madrid, onde as coisas não correram da melhor forma.

Em longa entrevista ao jornal "As", o colombiano recorda como ganhou a confiança nos dragões mal chegou e deixa rasgados elogios a Casemiro e Julen Lopetegui, ambos atualmente em grande destaque em Espanha, ao serviço do Real Madrid e ao comando do Sevilha, respetivamente.

"Pressão de substituir Falcao quando chegou ao FC Porto? Não, o que acontece é que no FC Porto, quando cheguei, marquei logo, no primeiro jogo que foi uma final, a Supertaça. Isso ajudou-me na minha confiança e a dissipar as dúvidas, porque quando cheguei muitos não me conheciam, mas no Atlético não foi assim, e as pessoas ficaram impacientes", começou por afirmar, antes de ser questionado sobre se o sucesso de Casemiro e Julen Lopetegui o surpreende.

"Não, de forma alguma. Quando o Casemiro chegou ao FC Porto e eu o vi, pensei: "Como é possível que não jogue no Real Madrid...". É um jogador tremendamente profissional e muito bom colega, é um líder dentro de campo, onde leva qualquer um com ele para a frente. E de Lopetegui também não, porque no FC Porto já percebemos a sua capacidade, e está a mostrá-la no Sevilha", explicou.

De recordar que Casemiro, internacional brasileiro, jogou pelos dragões na época 2014/15, cedido pelos merengues.