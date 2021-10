Jackson: "Estive rodeado de álcool, cigarros e muitas outras coisas também"

Declarações do antigo avançado colombiano a um programa de televisão.

Com uma passagem marcante pelo futebol português, onde foi goleador do FC Porto entre 2012/13 e 201/15, e ainda com uma experiência ao serviço do Portimonense, Jackson Martínez foi convidado do programa colombiano "Lo sé todo", onde admitiu que algumas amizades o fizeram desviar do melhor caminho no futebol.

"Tive uma vida de luxúria e pecados. Desfrutava deles porque não os via dessa forma. Via-os como algo normal, como todo o mundo faz. Nunca verás Deus como tudo até ao momento em que seja a única coisa que tens, por isso tomei a decisão de me focar nele. No meu caso comecei a sentir que algumas amizades que tinha levavam-me para festas, copos... Estive rodeado de álcool, de cigarros e muitas outras coisas também", afirmou o atngo avançado.

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Jackson, hoje com 35 anos, rumou ao Atlético após a passagem pelos dragões, mas as lesões aabaram por afetar de forma irremediável uma carreira até então recheada de golos e grandes momentos. Passou pela China e colocou um ponto final em Portimão, após a temporada 2019/20.