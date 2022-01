Corona foi apresentado esta segunda-feira como reforço do Sevilha, depois de seis temporadas e meia ao serviço do FC Porto.

Mais livre por mudar de ares: "A verdade é que sim. Já há algum tempo que procurávamos vir para cá, por saber o que era o Sevilha e que o treinador me queria. Hoje em dia sinto-me muito feliz da minha trajetória, do meu caminho e agradeço também à minha ex-equipa [FC Porto] por tudo o que consegui. E é isso. Já tinha conseguido coisas no FC Porto e sentia que a minha família, e eu, necessitávamos e estávamos à procura de outros objetivos e que estava no momento. Então, hoje em dia sinto-me realizado por ter chegado ao Sevilha. Se estou mais maduro? Sim, sem dúvida."

Primeiro contacto do Sevilha e conversas com Lopetegui: "Há ano e meio, mais ou menos. Sim, fui tendo conversas com ele [Julen Lopetegui], com o meu companheiro Óli [Oliver Torres], que também tive no FC Porto, sempre a dizerem.me muito bem de cá. Isso fortaleceu a minha decisão de vir cá."