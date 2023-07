Ainda sem Bruno Lage no banco, Botafogo continua imparável no Brasileirão

Triunfo por 2-0 diante do Bragantino, orientado pelo português Pedro Caixinha. Vantagem na liderança sobe para os 13 pontos provisórios

O Botafogo continua imparável na liderança do Brasileirão. Mesmo sem Luís Castro e ainda antes da chegada de Bruno Lage, a equipa voltou a vencer, pela sexta vez consecutiva, batendo o Bragantino, por 2-0.

Diante da formação de Pedro Caixinha, colocada nos lugares cimeiros do campeonato canarinho, os golos só apareceram no segundo tempo, com Carlos Eduardo e Plácido a marcarem.

Com este resultado, de forma provisória, o Botafogo garantiu uma vantagem de 13 pontos em relação à mais direta concorrência. Isto quando foram disputadas apenas 15 jornadas de Brasileirão.