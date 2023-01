Já se sabe quem vai treinar as estrelas sauditas contra o PSG, num possível duelo entre Ronaldo e Messi

A 19 de janeiro, os melhores jogadores de Al Nassr e Al Hilal vão formar uma equipa de estrelas da Arábia Saudita para defrontar o PSG, num encontro de cariz particular. O argentino Marcelo Gallardo vai ser o treinador.

Marcelo Gallardo anunciou, esta quinta-feira, que foi convidado para treinar a equipa de estrelas da Arábia Saudita que vai medir forças com o PSG, a 19 de janeiro, num encontro de caráter particular. Esta "dream team", denominada Riyadh Season, é formada pelos melhores jogadores do Al Nassr e do Al Hilal, duas das equipas mais poderosas daquele país.

Esta "tradição" criada em 2019, volta a acontecer em 2023 e tem como objetivo promover o futebol daquela região, num evento patrocinado pelo estado árabe e que acontecerá em Riade.

Em 2022, recorde-se, foi Arsene Wenger o treinador da equipa de estrelas saudita.

Uma das questões mais importantes e que os fãs de futebol querem ver esclarecida, é se poderá haver um duelo entre Cristiano Ronaldo e Messi. O avançado português assinou pelo Al Nassr e pode, portanto, ser escolhido para este desafio. Lionel Messi representa o PSG e falta saber se vai ser "convocado".

Refira-se que o técnico argentino está sem clube depois de ter terminado a ligação ao River Plate.