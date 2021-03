Já imaginam possível saída de Salah: "Não há saudades de Coutinho, pois não?"

Avançado egípcio não escondeu desagrado ao ser substituído frente ao Chelsea e dá que falar.

O Liverpool atravessa uma fase muito delicada na presente época, com cinco desaires consecutivos a jogar em Anfield, outrora uma autêntica "fortaleza", e, além do plano desportivo, há outro tema a dominar a atualidade dos "reds": Mo Salah.

Ao ser substituído no jogo com o Chelsea, o avançado não escondeu o desagrado com a decisão de Klopp já no banco de suplentes, e deu azo a especulação sobre o seu futuro no clube. Na opinião de Robbie Fowler, lenda do Liverpool, é o jogador quem decide se chegou ao "fim de linha".

"Não tenho nada contra Salah, até o adoro. Mas acho que as transferências dependem da vontade dos jogadores, pelo que a bola está do lado dele. Se quiser sair, deve sair. De um jogador quer sair, tem de aceitar o que lhe aparecer. Sou um defensor de que os jogadores devem sair se estiverem infelizes", começou por referir o ex-avançado, citado pela imprensa britânica. E prosseguiu:

"Klopp não vai querer contar com alguém que não quer estar no clube. Foi essa a atitude dele quando se passou o mesmo com Coutinho, que pediu para sair. Se Salah não estiver feliz, há que transferi-lo e usar o dinheiro para fazer mudanças na equipa. Sou fã de Salah, quem não é? Mas o Liverpool não sente saudades de Coutinho, pois não?", rematou Fowler.

Salah, de 28 anos, cumpre a quarta época em Anfield e, em 2020/21, já apontou 24 golos em 37 jogos oficiais.