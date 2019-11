Já lhe chamam milagre: Bale não treina no Real Madrid, mas está apto na seleção

Há quase um mês que o avançado não treina com o plantel do Real Madrid, devido a lesão. No entanto, esta manhã, apresentou-se sem limitações no treino da seleção do País de Gales.

A imprensa desportiva espanhola chama-lhe "o milagre" de Bale: lesionado no Real Madrid, trabalhou sem limitações, esta segunda-feira, com a seleção do País de Gales. Desde 13 de outubro, quando se lesionou ao serviço da equipa nacional, frente à Croácia, o avançado não integra a preparação do clube espanhol.

A ausência de Gareth Bale, 30 anos, tem causado estranheza e Zidane tentou explicar o que se passa com ele e com o colombiano James Rodríguez. Ambos convocados para as respetivas seleções, estão numa situação que até o treinador do Real Madrid teve dificuldade em resumir. "Não estão disponíveis. Lesionados não estão, não estão disponíveis para jogar. Vão à seleção e passados cinco ou seis dias se verá se estão preparados para jogar ou não. Não é uma decisão técnica, não sou eu quem decide se estão bem para treinar com a equipa, ainda lhes falta algo", afirmou, antes do jogo com o Eibar.

A Bale, porém, parece não faltar nada para treinar com total normalidade. Pelo menos, de acordo com os padrões da seleção do País de Gales.