Já há um nome forte apontado ao lugar de Lampard no Chelsea

Treinador dos londrinos está a viver momento difícil e há um nome apontado ao cargo.

A realizar uma temporada bem abaixo do esperado e com um percurso no clube com números sem paralelo na era Abramovich, Frank Lampard parece estar tremido no comando do Chelsea. A derrota em casa (1-3) frente ao Manchester City deixou a equipa num desolador oitavo lugar da Premier League e já há quem aponte um sucessor.

De acordo com o The Athletic, o clube já estuda alternativas e Thomas Tuchel surge em boa posição para assumir o comando dos londrinos. Curiosamente, é um compatriota de Havertz e Werner, duas contratações sonantes que ainda não vingaram em Stamford Bridge, sobretudo no que toca ao médio. Livre no mercado, Tuchel deixou recentemente o PSG.

"Qualquer reconstrução dói. Dói atrás das câmaras e por vezes no terreno de jogo", disse Lampard, em jeito de defesa.