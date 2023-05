Já há fumo branco quanto ao futuro de Jordi Alba

Lateral não deve continuar em Camp Nou, saindo no mesmo ano de Gerard Piqué e Sergio Busquets. Ao serviço dos blaugrana, conquistou 18 títulos, com um triplete (Campeonato, Taça e Champions na mesma época) pelo meio

O Barcelona vai avançar para a próxima temporada sem três das suas grandes figuras mais recentes. Depois de Piqué e Busquets, tudo indica que Jordi Alba não deve continuar em Camp Nou.

Segundo escreve o AS, o lateral vai anunciar a saída ainda esta quarta-feira, acertando com o clube catalão a rescisão de um contrato que era válido até ao final da próxima temporada.

Contratado ao Valência no verão de 2012, Jordi Alba foi quase sempre indispensável para os diferentes treinadores que passaram por Camp Nou. O lateral deve despedir-se com 18 títulos conquistados, com um triplete (Campeonato, Taça e Champions na mesma época) pelo meio, nos tempos de Luis Enrique.

Os milhões que o Barcelona poupará em salários de Jordi Alba podem vir a ser importantes para a resolução de alguns processos, como a inscrição de Gavi ou o hipotético regresso de Lionel Messi.