Já foram vendidos 1,2 milhões de bilhetes para o Mundial'2022

Redação com Lusa

O número total de bilhetes vendidos para jogos do Mundial do Catar cifra-se já em 1,2 milhões, após a segunda fase de comercialização, anunciou esta quarta-feira o secretário-geral do comité organizador da competição, Hassan Al-Thawadi.

"Penso que se trata de uma procura recorde. As pessoas compram e têm vontade de vir, sem dúvida. Vamos tentar criar um ambiente que traga benefícios económicos, mas que seja também acessível aos adeptos, um equilíbrio que não é fácil", disse o responsável, num evento em Doha.

Desde o início do processo de venda de ingressos, foram registados cerca de 40 milhões de pedidos, restando agora dois milhões de bilhetes disponíveis para a terceira fase de comercialização, além de um milhão destinados à FIFA, outras entidades e patrocinadores.

As datas de venda destes ingressos ainda estão por definir, mas os pedidos serão atendidos pela ordem de chegada e não através de sorteio, como até aqui.

O Mundial'2022 realiza-se no Catar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Na primeira fase, Portugal está incluído no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento.