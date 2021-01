Já foi associado ao FC Porto e agora foi barrado por vestir camisola de clube rival

Extremo camaronês do Antuérpia protagonizou momento insólito.

Didier Lamkel Zé, extremo camaronês do Antuérpia já associado ao FC Porto, foi na segunda-feira protagonista de um momento insólito.

O jogador, afastado da formação principal desde outubro, treinando apenas com a equipa B, apresentou-se no centro de treinos do clube belga para a sessão da primeira equipa com uma camisola do rival Anderlecht, sendo barrado pelos seguranças à entrada.

O motivo? Pois bem, Lamkel Zé pretende mudar-se para as gregos do Panathinaikos, tendo assim tentado mandar uma mensagem direta aos responsáveis do Antuérpia de forma a acelerar o processo.

Outro dado curioso é a camisola ter o nome de Yannick Bolasie, que representou o Sporting por empréstimo do Everton.

Lamkel Zé recorreu ainda às redes sociais para esclarecer a situação: "É simples: quero ir para a Grécia", escreveu na sua conta do Instagram, tendo depois eliminado a publicação.