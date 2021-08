Evander, à esquerda, com a camisola do Midtjylland

Evander é médio e joga na Dinamarca.

Evander, médio brasileiro de 23 anos que alinha no Midtjylland, da Dinamarca, está a mexer com o mercado, segundo adianta o jornal britânico "The Sun". O jogador, de acordo com a publicação, é pretendido pelo Inter Miami, clube norte-americano detido por David Beckham, e também pelo Newcastle, emblema da Premier League.

Segundo a notícia, o Inter Miami está disposto a colocar em cima da mesa oito milhões de euros pelo passe do jogador.

Evander está no futebol dinamarquês desde a temporada 2018/19, quando deixou o Vasco da Gama para se aventurar no futebol europeu. Há sensivelmente um ano foi apontado como possível alvo do FC Porto.