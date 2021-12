Já foi associado ao Benfica e terá de novo uma porta aberta em Itália

Milan perder Kjaer por lesão e Umtiti volta a ser apontado ao clube italiano.

Com pouco espaço no Barcelona, Samuel Umtiti viu reacendido o interesse do Milan. Depois de ter sido cobiçado pelo clube italiano no passado verão, o internacional francês, segundo o jornal "Sport", volta à agenda dos "rossoneri", que perderam Kjaer até final da época, devido a lesão.

Umtiti, 28 anos, chegou à Catalunha em 2016/17, oriundo do Lyon. Os problemas físicos travaram a progressão do defesa nas últimas épocas, sendo que na atual não disputou ainda qualquer minuto.

Em novembro passado foi associado mais uma vez ao Benfica.