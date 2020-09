Já exigem a demissão do treinador do Flamengo: "Maior vexame da história"

O Flamengo foi goleado pelo Independiente del Valle na Taça Libertadores, por 5-0.

O Flamengo continua a sentir dificuldades para encontrar o rumo das vitórias após a saída de Jorge Jesus e, na madrugada de sexta-feira, foi "humilhado" pelo Independiente del Valle, ao perder por 5-0 em partida da Taça Libertadores.

A goleada foi a gota de água para muitos adeptos, que já exigem a demissão de Domènec Torrent. No Twitter, o grupo político "FlaFut" partilhou uma carta a pedir que o treinador seja demitido.

"O Flamengo protagonizou o maior vexame de sua história na Taça Libertadores da América. Foi uma atuação apática e desorganizada, que envergonhou os adeptos e fez-nos lembrar de tempos dos quais gostaríamos de ter esquecido - onde a cobrança era fraca e ineficiente. O que se viu em campo foi um arremedo de equipa, em que o grande - mas não único - responsável é o treinador Domènec Torrent", começa a carta.

"Além de estarmos obviamente insatisfeitos, estamos perplexos. Perplexos não apenas diante de acachapante humilhação sofrida ontem, mas pela forma e a velocidade que uma equipa - até outro dia considerado o melhor do Continente e candidatíssimo a inaugurar uma "dinastia" no futebol brasileiro - perdeu totalmente sua identidade, padrão e vontade de vencer, mesmo com salários em dia e a maior e melhor estrutura profissional da América Latina. Diante desse momento desolador, mas que já vinha se desenhando há algumas semanas e que atingiu seu ápice ontem, o Grupo FlaFut, pelo bem do Clube de Regatas do Flamengo, solicita a imediata demissão do atual técnico e de toda a comissão técnica trazida por ele", continua a carta.

O grupo criticou ainda a direção do Flamengo: "O clube não pode e não deve ficar refém de qualquer cláusula contratual ou de qualquer dirigente que tente condicionar sua permanência a do treinador, ou que esteja com outras preocupações que não sejam o ajuste do rumo atual do futebol do Flamengo. Reconhecemos todo o sucesso recente do atual Departamento de Futebol, mas é chegada a hora de ter a humildade de analisar os erros e ajustar o que for preciso para recolocar o Flamengo, o quanto antes, no caminho das vitórias. Os interesses do Flamengo estão (e sempre estarão) acima de quaisquer sentimentos, preferências ou interesses pessoais".