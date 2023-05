Já é conhecida a nova sanção à Juventus: saiba os pormenores

Clube de Turim perde dez pontos na Série A, menos cinco que na primeira sentença

O Tribunal Federal Italiano já decidiu a nova sanção a aplicar à Juventus e determinou a perda de dez pontos na classificação da Série A, menos cinco que os 15 da sentença inicial.

Já Pavel Nedved, vice-presidente dos bianconeri, foi absolvido, assim como Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio e Enrico Vellano.

Na altura em que a primeira sanção foi anulada e se avançou para um novo julgamento, o procurador pediu penalização de 11 pontos.

A Juventus entrou em campo esta noite contra o Empoli, desta forma, fora dos lugares europeus, pois com a retirada de dez pontos caiu para 7.º, com 59 pontos. No entanto, em caso de vitória, ultrapassa Atalanta e Roma e volta a entrar em zona europeia, ficando a dois pontos dos lugares de acesso à Champions.