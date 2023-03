Já apurada para o Euro'2024, Alemanha venceu o Peru em jogo particular

Alemanha vence Peru em jogo de preparação com bis de Fullkrug.

A Alemanha, país que vai organizar a fase final do Euro'2024, venceu este sábado em casa o Peru, por 2-0, com um bis de Fullkrug, no primeiro jogo dos germânicos após o desastre do Mundial'2022.

Em Mainz, Fullkrug marcou aos 12 e 33 minutos e construiu o resultado final, numa partida em que Havertz falhou uma grande penalidade, na segunda parte, aos 67 minutos.

Este foi o primeiro jogo da Alemanha, anfitriã do próximo Europeu, depois do desaire no Campeonato do Mundo do Catar, em que foi eliminada na fase de grupos.

Do lado do Peru, destaque para a presença da Carrillo (ex-Sporting e ex-Benfica) e Advincula (ex-Vitória de Setúbal).