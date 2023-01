Ivan Toney marca em nova vitória do Brentford na Premier League

Um desfecho que coloca as bees no oitavo posto, com 29 pontos

A fechar o dia da da 20.ª jornada da Premier League, vitória do Brentford. Aos 48 minutos, uma grande penalidade convertida pelo ponta de lança Ivan Toney (39) e um outro remate certeiro do dinamarquês Mathias Jensen (75) garantiram a vitória para o Brentford, na receção ao Bournemouth (2-0).

Um desfecho que coloca as bees no oitavo posto, com 29 pontos, Já os cherries seguem em 17.º lugar, com 16, sendo a primeira equipa acima da linha de água do campeonato inglês.