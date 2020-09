Ivan Rakitic deixa seleção da Croácia: "É a decisão mais difícil da minha carreira"

Médio do Sevilha conta 106 internacionalizações e marcou 15 golos pela equipa do seu país.

Ivan Rakitic, transferido esta época do Barcelona para o Sevilha, anunciou que deixa a seleção da Croácia, que representou durante 106 vezes e com a qual se tornou vice-campeão mundial em 2018.

"Dizer adeus à seleção da Croácia é a decisão mais difícil da minha carreira, mas sinto que é o momento para a tomar", explicou o jogador em declarações reproduzidas num comunicado da Federação Croata de Futebol.

Não Perca FC Porto Sérgio Conceição a O JOGO: "Fazemos golos de uma qualidade fabulosa" ENTREVISTA (Parte 1) - Na primeira grande entrevista depois da dobradinha, o treinador campeão falou de futebol jogado sem se desviar das balas, mas reclamando também os méritos que, na sua opinião, ficaram por reconhecer

Rakitic era o segundo capitão da seleção croata, da qual foi um dos jogadores mais influentes no decorrer do Mundial2018, na Rússia, ao marcar os penáltis decisivos nas vitórias frente à Dinamarca e à Rússia.

"Desfrutei de cada jogo que joguei pelo meu país e dos momentos inolvidáveis que vivi durante o Mundial, que ficarão entre as minhas memórias favoritas", acrescentou o médio do Sevilha, que marcou 15 golos pela Croácia.

Numa análise ao futuro da seleção do seu país, considera que o mesmo está acautelado, pois a Croácia tem "uma grande equipa, com um futuro brilhante pela frente".

"Desejo aos meus amigos e companheiros da seleção toda a sorte nos próximos jogos a nível internacional. Terão em mim o adepto mais fiel", disse.

Rakitic revelou ter conversado acerca da sua decisão com o selecionador Zlatko Dalic, com o presidente da Federação, Davor Suker, e com o capitão Luka Modric e prometeu que nos próximos dias irá explicar de forma mais exaustiva aos adeptos as razões que o levaram a deixar a seleção croata.