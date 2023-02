Iuri Tavares deixa Estoril e reforça equipa da MLS até 2025

Iuri Tavares, que tinha chegado do Vitória de Guimarães ao Estoril no início desta época, fez quatro golos em 23 jogos na Liga Revelação. Agora torna-se reforço do Charlotte FC

Iuri Tavares, extremo internacional A por Cabo Verde, deixou o Estoril para reforçar o Charlotte FC, da Major League Soccer.

O avançado assinou contrato até 2025 com a equipa da Carolina do Norte, na qual encontrará o médio português Nuno Santos (ex-Benfica, Boavista, Moreirense e Paços de Ferreira), bem como José Tavares (ex-coordenador da formação do FC Porto).

A transferência, conduzida pela Positionumber, estava acordada desde os últimos dias de janeiro, mas só esta terça ficou concluída, depois de questões burocráticas terem adiado a viagem do jogador para os Estados Unidos.

Figura da equipa de sub-23, com quatro golos em 23 partidas, Tavares não se chegou a estrear pela equipa principal do Estoril, à qual chegou proveniente do Vitória de Guimarães.