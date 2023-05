Italianos garantem que Spalletti vai tirar um ano sabático em 2023/24

A Sky Sports italiana avança que o treinador do Nápoles tem uma cláusula no contrato que o obriga a ficar um ano fora dos bancos caso saia do clube antes de 2024.

A Sky Sports italiana garante esta segunda-feira que Luciano Spalletti vai mesmo deixar o Nápoles no final da presente época, acrescentando que o técnico, que levou o emblema à conquista do terceiro título italiano da sua história, vai tirar um ano sabático em 2023/24.

Após ter sido noticiado que o treinador está em colisão com o presidente Aurelio De Laurentiis, a referida fonte explica que o contrato de Spalletti - válido até 2024 - inclui uma cláusula que o obriga a ficar uma época fora dos bancos caso saia do Nápoles antes do término do vínculo.

O técnico italiano já terá comunicado a sua saída a De Laurentiis numa reunião ocorrida há duas semanas, tendo admitido recentemente à imprensa que tomou uma decisão final sobre o seu futuro.

De resto, o jornal "Corriere dello Sport" tem avançado que, caso a despedida de Spalletti se confirme, o emblema italiano tem quatro nomes apontados ao cargo: Antonio Conte (ex-Tottenham), Roberto De Zerbi (Brighton), Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Vincenzo Italiano (Fiorentina).

O Nápoles conquistou esta temporada o terceiro título da Serie A da sua história, 33 anos depois dos últimos, em 1990 e 1987, nos tempos de Diego Armando Maradona.