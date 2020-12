Italianos garantem que Juventus rejeitou reforço de peso a custo zero

Mesut Ozil não conta para o Arsenal e terá sido oferecido à campeã italiana.

Outrora um dos melhores médios-ofensivos do planeta, Mesut Ozil anda pelas ruas da amargura no Arsenal. Sem entrar nos planos do treinador Mikel Arteta, o internacional alemão não soma qualquer minuto de jogo oficial na presente temporada e, em janeiro, poderá encontrar uma solução longe do clube londrino.

De acordo com a imprensa italiana, os "gunners" terão oferecido Ozil à Juventus, garantindo mesmo o pagamento de metade do salário do jogador, mas a "vecchia signora" rejeitou a hipótese de contar com os préstimos do criativo de 32 anos.

A informação é avançada pelo diário Tuttosport, que refere ainda que o Arsenal e o agente de Ozil, Erkut Sogut, têm tentado colocar o campeão do Mundo em 2014 em diversos clubes da alta roda europeia.

De recordar que Ozil foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo - agora na Juventus - durante várias temporadas no Real Madrid, entre 2010 e 2013.