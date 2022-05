Duas pechinchas na Juventus: Italianos falam em princípio de acordo

De acordo com a imprensa italiana, Ángel Di María e Ivan Perisic estão à beira de se tornarem reforços da Vecchia Signora

Após uma nova época fracassada ao nível desportivo, a Juventus prepara-se para ser uma das grandes protagonistas do mercado de verão e, de acordo com a Gazzetta dello Sport, já alcançou um princípio de acordo com Ángel Di María e Ivan Perisic, que estão de saída do PSG e do Inter, respetivamente.

Com ambos os extremos em final de contrato com os respetivos clubes, a Juventus não terá perdido tempo e apalavrou a contratação dos experientes jogadores, a custo zero.

Di María, de 34 anos, vem de uma temporada de escasso protagonismo no PSG, onde concluiu um ciclo de sete anos, tendo apontado quatro golos e sete assistências em 30 jogos efetuados.

Já Ivan Perisic tem sido uma peça indispensável para Simone Inzaghi, tendo feito nove golos e outras tantas assistências em 48 partidas pelo rival da Juve, que ainda sonha com a revalidação do título de campeão.