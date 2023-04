Italianos dizem que UEFA pode castigar a Juventus com suspensão na Europa

A investigação à Juventus continua e, embora os 15 pontos tenham sido devolvidos, a UEFA pode castigar o clube de Turim com um ano de suspensão nas competições europeias.

A justiça italiana, nomeadamente o Colégio de Garantia do Desporto do CONI (Comité Olímpico Italiano), suspendeu a penalização de 15 pontos aplicada à Juventus na Série A em janeiro, remetendo o caso para nova apreciação judicial, no caso para a Corte de Apelo Federal. Mas a UEFA continua atenta ao caso e pode punir os bianconeri com a exclusão das provas europeias na próxima época.

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o organismo que gere o futebol europeu está à espera dos desenvolvimentos da justiça italiana em relação a este caso, mas tem alguma pressa para fechar a situação e poderá decidir por si mesmo o futuro do clube de Turim.

Recorde-se que a Juventus está a ser investigada por fraude fiscal e manipulação de valores de transferências, entre outras coisas. Em Itália diz-se que o caso poderá ainda demorar a ser julgado de novo e que os 15 pontos podem voltar a ser retirados, mas que o cenário mais realista é que seja reduzida a primeira pena aplicada. E a nova sentença poderá nem sair em tempo útil de ser aplicada na temporada atual, pelo que poderá sê-lo apenas em 2023/24.