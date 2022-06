Italianos dizem que Paulo Dybala está na agenda do Real Madrid

Paulo Dybala vai passar a ser um jogador livre no mercado a partir de julho

O Tuttosport garante que o avançado argentino suscitou o interesse do campeão europeu

O Tuttosport avança esta quinta-feira que Paulo Dybala suscitou o interesse do Real Madrid.

O avançado de 28 anos vai terminar uma etapa de sete temporadas na Juventus, de quem já se despediu, e tem negociado com o Inter, mas a demora em chegar a um entendimento fez com que o interesse do Real Madrid no internacional argentino surgisse.

Apesar de o jornal espanhol As garantir não ter conhecimento de nenhum avanço do campeão europeu por Dybala, o Tuttosport assegura que Dybala é a opção escolhida pelo Real Madrid para cobrir uma eventual saída de Marco Asensio, cuja permanência no clube ainda não está assegurada.

Dybala levantou um total de 11 troféus com a camisola da Juventus entre 2015 e 2022, entre os quais cinco Series A e quatro Taças de Itália. Esta temporada, assinalou 15 golos e seis assistências em 39 jogos disputados pela Vecchia Signora.