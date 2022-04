Italianos afirmam que Inter fixou o preço de Lautaro Martínez

Avançado argentino é um dos jogadores com mais mercado do atual campeão italiano.

Lautaro Martínez é uma das principais figuras do Inter, tendo contrato com o campeão italiano até 2026. Se o avançado passou por uma longa seca de golos, mais recentemente voltou a destacar-se, tendo mesmo apontado um "bis" no triunfo por 3-0 sobre o eterno rival Milan.

No entanto, o do futuro do internacional argentino parece continuar a ser uma incógnita. O jornal "Gazzetta dello Sport" explica que o Inter terá de voltar a fazer cortes a nível financeiro este verão, precisando de reduzir algo como 15 por cento dos gastos com o seu plantel, sendo que Lautaro é o jogador com mais mercado.

O Atlético de Madrid, de João Félix, será um dos interessados, mas não o único e, de acordo com o diário desportivo italiano, o Inter apenas considerará a saída do jogador a partir de uma proposta de 60 milhões de euros.