Italianos dizem que Juventus pode perder até 40 pontos

A Juventus está a ser investigada pelas relações com outros seis clubes da Serie A, nomeadamente pelas transferências entre eles. Depois de ter perdido 15 pontos num primeiro processo, o adversário europeu do Sporting pode ver serem-lhe retirados "entre 30 a 40 pontos" num outro, de acordo com o "Corriere dello Sport".

Na sequência do processo movido à Juventus por irregularidades financeiras, que para já lhe custou a perda de 15 pontos na liga italiana, o clube que será adversário do Sporting na Liga Europa está também a ser investigado por um conjunto de "parcerias suspeitas" com pelo menos seis clubes da Serie A: Bolonha, Cagliari, Udinese, Sampdória, Sassuolo e Atalanta são, segundo a "Gazzetta dello Sport", os emblemas que o Ministério Público suspeita de terem com a Juve "relações opacas", nomeadamente ao nível das transferências, que acarretam "o risco de porem em causa" a verdade desportiva.

O "Tuttosport" descriminou por sua vez que o Ministério Público menciona a suspeita de "repetidas transações de mercado" entre os clubes citados, o que lhes permitia encaixar dinheiro quando necessário e "posteriormente retribuir o favor".

As investigações ao clube de Turim dividem-se em duas partes: uma delas no tal processo relacionado com irregularidades ao nível das "mais-valias", que já lhe custou a perda de 15 pontos e as suspensões de quatro dirigentes (e ainda será alvo de recurso); e outra num caso de "manobras salariais e de agentes", que segundo o jornal "Il Virgilio" levará a um novo julgamento desportivo que, inclusive, pode custar ao clube uma nova penalização, na ordem "dos 30 ou 40 pontos", numa estimativa avançada pelo "Corriere dello Sport".

Desportivamente, porém, apesar do castigo já mencionado de 15 pontos a ter colocado numa posição pouco habitual da tabela (em sétimo, a 30 pontos do líder Nápoles), a Juventus luta ainda por um lugar na Champions, através do campeonato, e pela conquista da Liga Europa, prova na qual medirá forças com o Sporting. Ontem, o treinador Massimo Allegri alertou o grupo. "Esperamos recomeçar bem, depois das paragens é sempre complicado. Estamos numa boa série de resultados [sete triunfos nos últimos oito jogos], mas precisamos de estar atentos para este jogo", disse, em relação à receção de hoje à tarde ao Hellas Verona, um dos nove jogos que a Juve vai disputar num decisivo mês de abril.