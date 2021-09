Italianos dizem que Donnarumma "não está contente" e sugerem saída do PSG

Guarda-redes soma apenas dois jogos ao serviço do emblema parisiense.

Gianluigi Donnarumma, ao contrário do que muitos poderiam pensar, não "pegou de estaca" no PSG, onde chegou no mercado de verão, proveniente do Milan. O guarda-redes italiano soma sete partidas no banco e apenas dois jogos realizados desde que chegou ao emblema parisiense.

Depois da titularidade frente a Clermont e Lyon, Donnarumma regressou ao banco diante do Metz, voltando a ceder o lugar a Keylor Navas.

Pois bem, em Itália, mais precisamente o "Corriere della Sera", dizem que o guardião "não está contente" e sugerem uma possível saída do PSG, apontando a Juventus como destino.

De acordo com as mesmas informações, a "Vecchia Signora" esteve interessada no internacional italiano, mas a chegada de Massimiliano Allegri, que preferiu Szczesny, terminou com a ideia. No entanto, com o polaco a ser bastante questionado em Turim, o jornal sugere que a Juventus irá investir na contratação de Donnarumma no próximo verão.

O "Corriere della Sera" dá ainda a entender que, embora "sem terem nada contra Donnarumma", "Di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar e o amigo Messi", têm um papel importante na constante aposta em Keylor Navas.