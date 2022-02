Italianos asseguram que Juventus já trabalham na contratação de Zaniolo

No início da temporada 2022/23, Zaniolo poderá estar a vestir as cores da Juventus.

Nicolò Zaniolo é um dos alvos da Juventus para a próxima temporada, segundo a imprensa italiana. O avançado, de 22 anos, tem contrato com a Roma até 2024, mas poderá sair dois anos antes dessa data, até porque terá rejeitado uma renovação.

A Gazzetta dello Sport faz primeira página, esta quarta-feira, com a eventual ida de Zaniolo para os bianconeri e escreve mesmo que "Zaniolo é... signora [Vechia Signora é uma das alcunhas da Juventus]".

Na terça-feira, recorde-se, o português Tiago Pinto, diretor desportivo dos romanos, não confirmou a continuidade do futebolista italiano. Trouxemos mais 'músicos' para a equipa, as renovações estão paradas por agora. E não posso assegurar, nem eu nem ninguém, que Zaniolo ficará no próximo ano", explicou.

O Tuttosport adianta também que a Juventus estará disposta a envolver Moise Kean ou Weston McKennie no negócio.

Zaniolo tem quatro golos e quatro assistências em 26 jogos realizados esta época. Formado na Fiorentina e no Inter, cumpre a quarta época nos giallorossi.