Italianos apresentam duas vias possíveis para o futuro de Conte

Técnico pode voltar a Inter e a Juventus, equipas que têm o futuro dos seus treinadores em aberto para a próxima temporada

Já afastado do comando do Tottenham, Antonio Conte é, por estes dias, um dos treinadores livres mais cotados do mercado. O antigo campeão italiano e inglês parece ter, de acordo com a comunicação social do seu país, duas possibilidades de voltar ao ativo.

De acordo com La Gazzetta dello Sport, o técnico podia voltar tanto à Juventus, onde comandou a equipa durante três anos, como ao Inter, onde treinou duas épocas. Allegri e Inzaghi, por razões diferentes, não têm lugar seguro para 2023/2024.

Recorde-se que, na Juventus, Conte foi tricampeão italiano, entre 2012 e 2014. Ao serviço do Inter, conseguiu terminar com a hegemonia da vecchia signora, conquistando a Serie A em 2021.