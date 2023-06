Itália vence Países Baixos e fica em terceiro lugar na Liga das Nações

Após a derrota frente à Espanha, os italianos terminaram a competição no pódio, triunfando frente aos anfitriões.

A Itália, após ter sido vencida pela Espanha nas meias-finais da Liga das Nações, venceu este domingo os Países Baixos por 3-2, ficando no terceiro lugar da prova, ao passo que os anfitriões terminaram em quarto, depois de derrota diante da Croácia.

Após terem perdido com os espanhóis por 1-2, ao passo que os neerlandeses foram derrotados no prolongamento pelos croatas (2-4), Federico Dimarco (6') e Davide Frattesi (20), construíram uma vantagem de dois golos para os italianos na primeira parte.

Após o intervalo, Steven Bergwijn (68') ainda reduziu para a "Laranja Mecânica", com Federico Chiesa, quatro minutos depois (72'), a voltar a colocar a Itália com dois golos de vantagem, sendo que Gini Wijnaldum (90') ainda marcou no final, mas tarde de mais para os Países Baixos sonharem com o prolongamento.

A final da Liga das Nações, entre Espanha e Croácia, também vai ser disputada este domingo, às 19h45.