Itália vai usar camisola especial frente à Inglaterra em honra a Vialli

Antigo jogador e treinador italiano morreu em janeiro, aos 58 anos, vítima de doença oncológica.

A Itália arranca esta quinta-feira a qualificação para o Euro'2024 com um jogo frente à Inglaterra, em Nápoles, em que os jogadores da seleção vão vestir camisolas especiais com o propósito de homenagear Gianluca Vialli, antigo jogador e treinador italiano e que morreu em janeiro, aos 58 anos, devido a doença oncológica.

Recorde-se que Vialli foi coordenador técnico da seleção italiana, ajudando à conquista do último Europeu, em 2021, realizado em Inglaterra. Com esta reedição dessa final a ser o primeiro jogo da "Squadra Azzurra" desde a morte de Vialli, as camisolas italianas vão incluir a frase: "Luca, Azzurro para sempre".

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Roberto Mancini admitiu que haverá uma carga emocional inevitável nos elementos italianos.

"Será emocional, obviamente. Tivemos muita sorte de o ter, eu enquanto colega de equipa e por ter trabalhado com ele, e vocês [ingleses], por tê-lo tido em Londres [jogou e treinou o Chelsea]. Ele quase se tornou num cidadão honorário de Londres, vocês viram como é que ele era. Sentimos muita tristeza, mas pessoas como ele vão sempre estar próximas de nós. Ele é imortal e vai manter-se junto de nós", referiu o selecionador italiano.

Mancini considerou ainda que as partidas recentes entre Itália e Inglaterra, no Europeu'2020 e na fase de Liga das Nações, resultam em que o confronto seja atualmente visto como uma espécie de "clássico" europeu.

"Itália contra Inglaterra tornou-se quase num clássico. É a quarta vez que jogamos com eles nos últimos dois anos. A Inglaterra é uma das melhores equipas no mundo, têm um plantel extraordinário à disposição, mas têm tido muita falta de sorte. Penso que será um jogo muito difícil", anteviu.

A Itália recebe a Inglaterra esta quinta-feira, às 19h45, na primeira jornada do Grupo C de qualificação para o Euro'2024, em que também estão incluídas a Macedónia do Norte, Ucrânia e Malta.