Itália vai atacar o apuramento para o Catar sem Immobile

Mancini convocou Gianluca Scamacca, do Sassuolo, para o ataque da campeã da Europa

Mancini foi obrigado a uma alteração de última hora na convocatória da seleção italiana. Ciro Immobile vai falhar o duplo confronto decisivo de apuramento para o próximo Mundial, devido a lesão.

Para o lugar do avançado da Lazio, foi chamado Gianluca Scamacca, avançado do Sassuolo, que já conta com uma internacionalização com a seleção transalpina.

Chiellini e Barella não trabalharam com os colegas, mas devem recuperar a tempo das partidas com Suíça e Irlanda do Norte.