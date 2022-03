Itália: uma longíqua memória de 2006 deixa futebol a ferro e fogo

Eliminação diante da Macedónia de Norte gerou uma onda de indignação nacional e nem o título europeu conquistado no passado mês de julho atenuou as críticas a Roberto Mancini

De nada valeu o escudo de campeão europeu no peito dos jogadores da Azzurra. Indiferente ao estatuto do adversário, a Macedónia do Norte fez a festa na noite de Palermo, marcou encontro com Portugal na final do play-off e provocou uma onda de indignação nacional dirigida a Roberto Mancini. De acordo com a Imprensa transalpina, que classificou a derrota como uma "descida ao inferno", o selecionador entrou em período de reflexão e a sua continuidade no cargo está seriamente ameaçada. Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo e Claudio Ranieri (livres) foram ontem apontados à sucessão de Roberto Mancini, bem como Stefano Pioli (Milan).

No dia seguinte a mais uma "tragédia" (ver peça em baixo), Mancini ficou em silêncio, mas a sua mãe soltou o verbo e deixou alguns recados ao filho. "É a maior desilusão da carreira do Roberto, porque ele é um vencedor. Ele não precisa de conselhos, mas diria que as coisas podiam ter corrido melhor se ele tivesse convocado o Balotelli. Precisávamos de força no ataque", atirou Marianna Puolo, em declarações à RAI.