Itália: resultados e marcadores da jornada 19

Os números de mais uma ronda da Serie A, principal campeonato italiano.

Terça-feira, 21 de dezembro

Génova-Atalanta, 0-0

Juventus-Cagliari, 2-0 (40' Moise Kean; 83' Bernardeschi)

Udinese-Salernitana, *

Quarta-feira, 22 de dezembro

Veneza-Lázio, 1-3 (30' Franceso Forte) (3' Pedro; 48' Acerbi; 90'+5' Luis Alberto)

Sassuolo-Bolonha, 0-3 (36' Orsolini; 44' Hickey; 90'+4' Santander)

Roma-Sampdória, 1-1 (72' Shomurodov) (80' Gabbiadini)

Hellas Verona-Fiorentina, 1-1 (17' Lasagna) (81' Castrovilli)

Inter-Torino, 1-0 (30' Dumfries)

Nápoles-Spezia, 0-1 (37' Juan Jesus p.b.)

Empoli-Milan, 2-4 (18' Bajrami; 8' Pinamonti) (12' e 42' Kessié; 63' Florenzi; 69' The Hernández)

*O jogo entre Udinese e Salernitana não se realizou e a equipa forasteira arrisca perder na secretaria, por falta de comparência. Com casos de covid-19 no plantel, a turma de Salerno foi impedida de viajar até Udine, mas o encontro não foi adiado pela liga. Assim, a Udinese esteve em campo, até apresentou o onze oficial, no qual estava Beto, mas 45 minutos depois da hora prevista para o início do embate, o árbitro deu por concluído o jogo. Resta agora saber qual a decisão final, tendo em conta que no ano passado aconteceu o mesmo no Juventus-Nápoles. A Vecchia Signora averbou três pontos, mas posteriormente, por decisão de tribunal, a decisão foi revertida e o jogo disputou-se. "Cumprimos as disposições da liga e teríamos preferido jogar, porque estamos num excelente momento", afirmou o diretor-desportivo da Udinese, Pierpaolo Marino. Em vias de ser excluída da Serie A, caso não haja um comprador do clube, a Salernitana alega ter sido impedida de viajar pelas autoridades sanitárias.