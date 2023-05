Itália pesca no Brasil: lateral do Vasco da Gama pré-convocado

Lucas Piton está na lista de pré-convocados de Roberto Mancini, que já chamou o italo-argentino Retegui

A Itália defronta a Espanha e os Países Baixos (na Liga das Nações) na próxima paragem para jogos de seleções e o selecionador Roberto Mancini continua de olho em jogadores com dupla nacionalidade da América do Sul. E depois do italo-argentino Retegui, agora pode ser a vez do itali-brasileiro Lucas Piton, do Vasco da Gama, ter uma oportunidade na squadra azzurra.

O Vasco da Gama já foi informado da pré-convocatória do lateral-esquerdo de 22 anos, que tem passaporte italiano há dois anos.

Piton soma cinco assistências e um golo em 19 jogos neste início de ano. Cumpre a primeira época no Vasco, após três no Corinthians, onde se formou.