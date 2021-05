Itália: Parma, de Bruno Alves, desce de divisão

O veterano internacional português, Bruno Alves, jogou os 90 minutos a comandar a defesa do Parma, com a braçadeira de capitão no braço.

O Parma, de Bruno Alves, foi esta segunda-feira despromovido à Série B italiana, ao perder por 1-0 no reduto do Torino, que deu um passo importante rumo à manutenção, no fecho da 34.ª jornada.

O golo que valeu os três preciosos pontos à equipa de Turim foi marcado aos 63 minutos, pelo médio kosovar Mergim Vojvoda, a corresponder da melhor forma à assistência do argentino Cristian Ansaldi.

Com este triunfo, o Torino pode "respirar" um pouco melhor na luta pela manutenção, ao subir ao 15.º lugar, com 34 pontos, três acima do Benevento, primeira equipa abaixo da "linha de água", com 31.

Por seu lado, o Parma, com escassos 20 pontos, a 11 do Benevento e 12 do Cagliari, que se defrontam na ronda 35, ficou matematicamente condenado à descida, a quatro jornadas do fim.

O Inter consagrou-se campeão pela 19.ª vez no sábado, ao beneficiar do empate 1-1 da Atalanta no reduto do Sassuolo, um dia depois de ter batido fora o Crotone por 2-0.

Na classificação, os "nerazzurri" somam 82 pontos, contra 69 de Atalanta, Juventus, que tinha arrebatado os últimos nove campeonatos, e AC Milan, 67 do Nápoles e 64 (com menos um jogo) da Lazio, equipas que lutam pelo acesso à Liga dos Campeões.