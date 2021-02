Juventus perde em Nápoles antes de defrontar o FC Porto

Jogadores do Nápoles festejam triunfo importante com o técnico Gattuso

A Juventus compromete o título e pode ver o Milan, ainda esta noite, aumentar a vantagem que já vai nos sete pontos. Os napolitanos aproximam-se dos de Turim na Série A

Numa tarde discreta de Cristiano Ronaldo, a Juventus foi ao Estádio Diego Armando Maradona defrontar o Nápoles com o técnico Gennaro Gattuso no fio da navalha, mas a equipa da casa conseguiu bater os candidatos ao título e o antigo jogador respira de alívio no comando dos napolitanos. A Juventus perde assim, por 1-0, em vésperas da visita ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, para a Champions (na quarta-feira).

O Nápoles subiu temporariamente ao quarto lugar (40 pontos), apanhando na classificação Roma e Lázio e aproximando-se do rival desta tarde. Já a Juventus (42 pontos), não só não encurta a distância para Inter e Milan, como pode ver os dois rivais aumentarem a vantagem para oito e dez pontos, respetivamente (com esta partida ficaram com o mesmo número de jogos, mas os da Lombardia ainda vão jogar nesta ronda, enquanto os de Turim têm a 3.ª jornada, precisamente contra o Nápoles, em atraso).

Insigne marcou o único golo da partida (e o seu 100.º pelo clube), aos 31', de grande penalidade assinalada após o árbitro Daniele Dovere consultar o VAR (detetou falta de Chiellini na área). Além do pequeno avançado, a outra figura do jogo foi Meret, guarda-redes que saltou para a titularidade após Ospina apresentar queixas musculares no aquecimento.

Refira-se ainda que o Nápoles acabou a defender o resultado com Lozano em dificuldades físicas e nem assim a Juventus conseguiu empatar.