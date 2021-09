Itália não passa do empate na Suíça, mas bate recorde de invencibilidade

Única surpresa na noite de seleções

Há um novo rei no que toca à invencibilidade de Seleções de futebol. A Itália não foi além de um empate sem golos na Suíça, mas conseguiu chegar à marca impressionante e única de 36 jogos seguidos sem perder.

Numa partida relativamente equilibrada, foi a Itália a desperdiçar a grande oportunidade do jogo, com Jorginho a falhar uma grande penalidade. No entanto, o Brasil e a Espanha ficam para trás na liderança deste ranking, enquanto a Itália prossegue em primeiro no seu grupo de qualificação, ainda que com dois jogos a mais face ao adversário deste domingo.

Nos outros jogos da noite, destaque para a goleada da Alemanha, por 6x0, diante da Arménia, que permite aos germânicos chegarem à liderança do grupo, e para o triunfo seguro da Bélgica sobre a República Checa, por 3x0, com Vertonghen a titular.