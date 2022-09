Itália na final four: "Foi muito bom, mas vai ser difícil ultrapassar dezembro"

A Itália bateu a Hungria e seguiu para a fase final da Liga das Nações, mas o selecionador Roberto Mancini não esquece a ausência do Mundial

A Itália qualificou-se para a "final four" da Liga das Nações ao bater a Hungria (2-0), mas esta pequena conquista não faz esquecer a ausência do Mundial do Catar.

"Foi muito bom vencer a Hungria, mas o resto continua na mesma. Vai ser difícil passar o mês de dezembro", disse o selecionador Roberto Mancini, recordando que não há como apagar a desilusão de ter de ver o Mundial, que se disputa em novembro e dezembro, no sofá.

"Reconstruímos o grupo. É importante ter chegado à 'final four' da Liga das Nações, mas infelizmente tudo o resto permanece. Recuperamos o grupo depois da deceção, mas ainda temos de superar isso. Temos de superar dezembro, até lá será difícil", completou.