Itália impede apoio de adeptos do Eintracht em Nápoles: "Interferência grave e inaceitável"

Adeptos do Eintracht antes do jogo com o Nápoles, na Alemanha

Estava prevista uma assistência de cerca de 2 700 alemães no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

O Ministério do Interior de Itália anulou a venda de bilhetes a adeptos do Eintracht Frankfurt, para o desafio de dia 15 em Nápoles, para a Liga dos Campeões.

Estava previsto que cerca de três mil adeptos alemães (2 500 com bilhete para a bancada de visitante e mais algumas centenas noutras zonas do recinto), estivessem presentes no Estádio Diego Maradona, na segunda mão dos oitavos de final (o Nápoles venceu o primeiro jogo, por 2-0).

"Esta é uma interferência grave e inaceitável das autoridades de segurança italianas na organização e cultura das competições de clubes europeus. É como uma admissão do estado italiano de que não é capaz de acolher com segurança um jogo da Liga dos Campeões com 2 500 adeptos. A menos que outros interesses estivessem em jogo. A UEFA é instada a assegurar que esta abordagem não crie um precedente e ponha em perigo a integridade das suas competições", afirmou o CEO do Eintracht Frankfurt, Axel Hellmann, à Reuters.

O Eintracht Frankfurt, recorde-se, venceu a última Liga Europa com apoio massivo dos seus adeptos nos jogos em casa e fora.