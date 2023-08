Itália espera anunciar esta sexta-feira Spalletti como selecionador

Treinador que foi campeão com o Nápoles já deu o sim à federação italiana e espera fintar a indemnização ao Nápoles por não cumprir um ano sabático, o motivo da rescisão com o clube do sul do país

Segundo a La Gazzetta Dello Sport, Luciano Spalletti já deu o sim à federação italiana e deverá ser anunciado esta sexta-feira como novo selecionador.

Spalletti sagrou-se campeão pelo Nápoles na última temporada e deixou o clube para cumprir um ano sabático. O Nápoles, como contrapartida por perder o seu técnico e ter de voltar ao mercado para o substituir (contratou entretanto Rudi Garcia), incluiu no acordo de desvinculação uma cláusula segundo a qual o técnico teria de pagar um milhão de euros ao clube do sul de Itália caso não cumprisse o ano sabático (no dia 1 de setembro aumenta para 2,5 milhões de euros).

A Gazzetta anuncia ainda que é provável que a apresentação oficial em conferência de Imprensa seja na segunda-feira, em Roma.

O técnico espera ainda conseguir escapar a esse pagamento, mas Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, já disse que não se trata de dinheiro e sim "de princípios".

Spalletti ficará ainda como supervisor das seleções de Sub-21 e Sub-20, tal como aconteceria com Mancini se se mantivesse no cargo.

A estreia será a 9 de setembro contra a Macedónia do Norte e depois no dia 12 defronta a Ucrânia.