Itália e Turquia apresentam candidatura conjunta ao Euro'2032

UEFA confirmou o pedido e vai avaliar a candidatura.

As Federações de Futebol de Itália e Turquia juntaram-se para apresentar uma candidatura conjunta à organização do Campeonato da Europa de 2032. A UEFA confirmou, esta sexta-feira, que recebeu o pedido e vai agora avaliar se a candidatura está "em conformidade com os requisitos de licitação".

"Caso a proposta conjunta cumpra tais requisitos, será apresentada ao Comité Executivo da UEFA na reunião marcada para 10 de outubro, onde serão feitas as nomeações para 2028 e 2032", explica aquele organismo.

O processo de licitação para a organização dos Europeus 2028 e 2032 abriu em 2021. Na altura, a Turquia candidatou-se aos dois torneios, a Itália apenas ao de 2032.

Até agora, Itália e Turquia eram os únicos países candidatos a acolher o torneio, pelo que a proposta conjunta deverá ganhar mais força sobre qualquer possível adversário, apesar de a Turquia também estar na corrida à organização do Europeu de 2028.

A decisão de unificar as candidaturas surgiu durante uma reunião entre os presidentes das federações da Itália e da Turquia, Gabriele Gravina e Mehmet Büyükekşi, respetivamente, que se realizou recentemente em Roma.

A vontade da Turquia de organizar a edição de 2028 parece condenada ao insucesso, atendendo à candidatura conjunta das federações do Reino Unido e da República da Irlanda. A UEFA anunciará os países anfitriões de ambos os torneios em 10 de outubro.