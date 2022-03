Itália diz adeus ao Mundial'2022: "Estamos destruídos, mas não foi por excesso de confiança"

Capitão da Itália, Giorgio Chiellini, diz que jogadores estão "destruídos"

O capitão da seleção italiana, Giorgio Chiellini, afirmou que a equipa ficou destruída com a surpreendente derrota com a Macedónia do Norte (1-0), no play-off para o Mundial'2022, e pediu a continuidade do técnico Roberto Mancini.

"É difícil explicar. Há uma grande deceção. Estamos destruídos. Falhámos muitos golos, mas não foi por excesso de confiança. Obviamente que faltou qualquer coisa. Só posso dizer que estou orgulhoso dos meus companheiros. Temos que começar de novo e espero que [Roberto] Mancini continue. Precisamos dele", disse o defesa central de 37 anos.

Em Palermo, a Macedónia do Norte bateu a Itália, por 1-0, com um golo de Trajkovski, aos 90+2 minutos, com os campeões da Europa a falharem o segundo Mundial consecutivo, algo inédito na história da squadra azzurra.

A Macedónia joga terça-feira, no Estádio do Dragão, com Portugal na final do play-off.