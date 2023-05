Itália deixa fora da convocatória jogadores do Inter por causa da Champions

Bastoni, Barella e Dimarco ficaram fora dos convocados de Roberto Mancini

O selecionador italiano Roberto Mancini divulgou esta segunda-feira os convocados para a "final four" da Liga das Nações, com destaque para as ausências dos jogadores do Inter que vão disputar a final da Liga dos Campeões.

O Inter discute com o Manchester City, a 10 de junho, a final da Champions. E tendo em conta a proximidade das datas e ainda eventuais posteriores celebrações com adeptos e protocolares, Mancini optou por deixar de fora Bastoni, Barella e Dimarco.

Também Tonali, do Milan, é ausência notada. O médio estará ao serviço da seleção de Sub-21 a preparar o Europeu da categoria (de 21 de junho a 8 de julho). Fagioli, da Juventus, fica de fora pelos mesmos motivos.

A Itália defronta a Espanha nas meias-finais da Liga das Nações, dia 15 de junho. Países Baixos e Croácia disputam a outra semifinal da prova.