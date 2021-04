Itália declara após o jogo na Lituânia quatro positivos no staff

Transalpinos venceram por 2-0 fora de casa e no fim do jogo conheceram os resultados dos testes

A federação italiana de futebol emitiu um comunicado a informar que quatro elementos do seu staff deram positivo a covid-19, com os resultados a serem conhecidos após a partida deste fim de tarde contra a Lituânia (2-0 fora de casa).

Alegadamente não há contágio na equipa de futebol, mas a notícia causou surpresa na mesma.

Depois dos negativos nos testes ainda em Sófia, na Bulgária, dia 29, um elemento sentiu-se mal e voltou a Itália, onde deu positivo no dia 30. A federação fez então testes aos elementos do staff que tinham tido contacto com o elemento infetado, e no fim do jogo com a Lituânia recebeu os resultados, que deram mais três positivos. Os quatro infetados estão isolados e aparentemente não há jogadores ou treinadores contagiados.