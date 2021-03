Itália de cara lavada à procura de aumentar sequência de invencibilidade

Roberto Mancini já sabe que não vai poder contar com três jogadores para as visitas a Sófia e à Lituânia.

Ultrapassada a Irlanda do Norte com uma vitória por 2-0, a Itália prepara-se para atacar a Bulgária com a intenção de aumentar a sua sequência de invencibilidade: leva 23 jogos consecutivos sem perder.

No entanto, o selecionador Roberto Mancini já sabe que não vai poder contar com três jogadores para as visitas a Sófia e à Lituânia: vítimas de mazelas físicas, Chiellini (Juventus), Berardi e Caputo (ambos do Sassuolo) vão enfrentar o processo de recuperação nos seus respetivos clubes.

Os dois primeiros foram titulares diante da Irlanda do Norte e devem ser substituídos por Acerbi e Chiesa, respetivamente. Na calha, sobretudo no duelo frente à Lituânia, estão as estreias absolutas de Rafael Tolói (central da Atalanta) e Matteo Ricci (médio do Spezia).